Фінансові новини
- |
- 19.08.24
- |
- 16:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Велика Британія домагається від США згоди на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ - ЗМІ
08:26 19.08.2024 |
США понад місяць не дають дозволу Великій Британії на дозвіл Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow для ударів по території РФ, пише The Times.
"Оскільки на Заході посилюється тиск з вимогою пом'якшити правила щодо застосування зброї великої дальності, Британія очікує на схвалення США, перш ніж дати українцям зелене світло", - йдеться в публікації.
Запит Лондона до Вашингтона на цю тему надійшов понад місяць тому, "а офіційні особи все ще чекають (відповіді на запит - ІФ-У)", повідомило виданню джерело в уряді Великої Британії.
Друге джерело в уряді Великої Британії підтвердило, що "обговорення застосування Storm Shadow із союзниками все ще триває", третє джерело в міністерстві оборони назвало це "рутинним процесом у США".
"Зрозуміло, що, хоча Велика Британія хоче надати Україні свободу робити зі зброєю дальнього радіусу дії все, що вона хоче, для цього потрібен консенсус із боку союзників, включно зі США, Францією і третьою нерозкритою країною НАТО", - цитує чиновника The Times.
Газета нагадує, що представниця Пентагону Сабріна Сінгх визнала на брифінгу в четвер, що США "занепокоєні ескалацією", коли мова заходить про використання Україною для ударів зброї дальнього радіусу дії. Вона також припустила, що така зброя не потрібна, щоб допомогти Україні звільнити свою територію.
Тимчасовий повірений у справах США у Великій Британії Метью Палмер в інтерв'ю радіо Times, що вийде в ефір у неділю, дистанціювався від думки про те, що США мають право голосу в цьому питанні, заявивши, що умови, на яких британська зброя може бути використана, є питанням угоди між Великою Британією та Україною, йдеться в статті.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
|Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні
|Мінфін зобов'яже маркетплейси звітувати в податкову про доходи користувачів
|Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
|Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
|Ташева: Деокупований Крим потребуватиме 50 тис управлінців
|Швеція хоче перейти від прямого передавання зброї Україні до виробництва на її території
|У Мінфіні Німеччини прокоментували ситуацію з допомогою для України
Бізнес
|Міністерство юстиції США може змусити Google продати Android або Chrome
|Avon подала заяву про банкрутство
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL