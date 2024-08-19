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АНАЛІТИКА

Британія з початку війни демонструвала лідерство, але ситуація уповільнилась, - Зеленський

 

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Британія демонструвала справжнє лідерство в підтримці для Києва. Однак останнім часом ситуація дещо змінилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Telegram.

"Протягом усього часу цієї війни ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство. І в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства. Це те, що врятувало тисячі наших людей. Те, що дійсно відповідає силі Британії. Але зараз, на жаль, ситуація уповільнилась", - зауважив президент.

Зеленський пояснив, що Україна спробує поговорити з партнерами, щоб це виправити.

"Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ. І весь світ бачить, якими ефективними є українці - увесь наш народ, - коли захищають свою незалежність", - сказав глава держави.

Він зауважив, що наразі Київ робить все, щоб дати українським воїнам необхідну зброю, необхідне посилення. І, за словами президента, саме в цьому контексті, безперечно, важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають Україні послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни.

"Далекобійність для наших сил - це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсують дефіцит необхідних рішень від партнерів", - підкреслив він.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна і надалі буде посилювати дипломатичну роботу.

"Потрібно те, що дійсно змінює курс війни... Ми потребуємо того, щоб усі партнери, які дійсно можуть допомогти, - щоб вони допомогли. Це і Сполучені Штати, і Британія, і Франція, і інші партнери", - підсумував він.

Нагадаємо, що Україна досі не отримала дозвіл на удари британськими ракетами по Російській Федерації.

Зауважимо, що Україна отримує далекобійні ракети не лише від Британії, а й від Франції та США. Однак ці країни поставили перед ЗСУ умову не використовувати їх озброєння для далекобійних ударів по території РФ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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