Фінансові новини
- |
- 19.08.24
- |
- 16:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія з початку війни демонструвала лідерство, але ситуація уповільнилась, - Зеленський
08:22 19.08.2024 |
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Британія демонструвала справжнє лідерство в підтримці для Києва. Однак останнім часом ситуація дещо змінилась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Telegram.
"Протягом усього часу цієї війни ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство. І в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства. Це те, що врятувало тисячі наших людей. Те, що дійсно відповідає силі Британії. Але зараз, на жаль, ситуація уповільнилась", - зауважив президент.
Зеленський пояснив, що Україна спробує поговорити з партнерами, щоб це виправити.
"Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ. І весь світ бачить, якими ефективними є українці - увесь наш народ, - коли захищають свою незалежність", - сказав глава держави.
Він зауважив, що наразі Київ робить все, щоб дати українським воїнам необхідну зброю, необхідне посилення. І, за словами президента, саме в цьому контексті, безперечно, важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають Україні послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни.
"Далекобійність для наших сил - це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсують дефіцит необхідних рішень від партнерів", - підкреслив він.
Водночас Зеленський наголосив, що Україна і надалі буде посилювати дипломатичну роботу.
"Потрібно те, що дійсно змінює курс війни... Ми потребуємо того, щоб усі партнери, які дійсно можуть допомогти, - щоб вони допомогли. Це і Сполучені Штати, і Британія, і Франція, і інші партнери", - підсумував він.
Нагадаємо, що Україна досі не отримала дозвіл на удари британськими ракетами по Російській Федерації.
Зауважимо, що Україна отримує далекобійні ракети не лише від Британії, а й від Франції та США. Однак ці країни поставили перед ЗСУ умову не використовувати їх озброєння для далекобійних ударів по території РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
ТОП-НОВИНИ
|Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
|Рада церков підтримала заборону російської церкви в Україні
|Мінфін зобов'яже маркетплейси звітувати в податкову про доходи користувачів
|Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ППО Iris-T та безпілотники Vector. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
|Данія анонсувала нову допомогу для України на суму 116 млн доларів
|Ташева: Деокупований Крим потребуватиме 50 тис управлінців
|Швеція хоче перейти від прямого передавання зброї Україні до виробництва на її території
|У Мінфіні Німеччини прокоментували ситуацію з допомогою для України
Бізнес
|Міністерство юстиції США може змусити Google продати Android або Chrome
|Avon подала заяву про банкрутство
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL