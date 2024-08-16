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Білий дім не коментує повідомлення про нібито операцію України з підриву «Північних потоків»
10:54 16.08.2024 |
У Білому домі утримались від коментарів щодо матеріалу видання The Wall Street Journal про те, що українські високопосадовці дали схвалення операції з підриву російських "Північних потоків".
Про це повідомляє "Європейська правда".
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі сказав журналістам, що "не збирається коментувати" повідомлення The Wall Street Journal, коли його попросили надати коментар.
"Я не збираюся коментувати повідомлення Wall Street Journal про це", - відповів Кірбі.
У четвер, 15 серпня, газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топ-посадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву російських "Північних потоків" у Балтійському морі і вказав пальцем на Росію.
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