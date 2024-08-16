США дотримуються заборони на використання західної зброї для дальніх ударів по РФ - Пентагон

США дотримуються своєї позиції щодо дозволу на використання західної зброї для дальніх ударів по Росії, сказала заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх, відповідаючи на запитання чи не розглядають США можливість таких ударів у зв'язку з просуванням ЗСУ територією Курської області РФ.

«Ви бачили, як ми змінюємо типи зброї і систем, які ми даємо з плином часу. І, звісно, відтоді, як війна почалася в лютому і був розгорнутий наш перший пакет безпекової допомоги, типи артилерії, типи обладнання, яке вони отримували, змінювалися та розвивалися упродовж цього часу... Разом із тим, ви знаєте, ми навчаємо їхніх пілотів на F-16. Отже, ви бачили, як ми модифікуємо і даємо різні можливості з плином часу, і ми залишаємо за собою право продовжувати це робити», - сказала Сінгх.

Щодо військової операції ЗСУ в Курській області РФ, то заступник спікера наголосила, що «ми на зв'язку з нашими українськими колегами... Ми завжди оцінюємо, що їм потрібно на полі бою, щоб домогтися успіху. І ми вважаємо, що можливості, які ми продовжуємо їм надавати, - ви бачите, як ці успіхи приносять плоди, оскільки вони продовжують воювати на сході та до певної міри на півночі півдня - у південній частині цього східного регіону України», - зазначила Сінгх.

За її словами, США й надалі допомагатимуть Україні.

«Ми надаємо пакети з тією швидкістю, з якою ми це робимо, і з тією послідовністю, з якою ми це робимо, і ця прихильність не змінилася.І президент ясно дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», - сказала Сінгх.