У Білому домі анонсували нові пакети військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, нові пакети військової допомоги Україні оголосять уже найближчими днями.

Детальних подробиць про те, яке саме озброєння планується передати, Кірбі не розкрив.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 14 серпня, міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з американським колегою Ллойдом Остіном.

Зокрема, чиновники обговорювали пріоритетну допомогу для України у сфері безпеки та поточні операції українських захисників.

До речі, востаннє США оголошували пакет військової допомоги Україні 9 серпня. До нього увійшло озброєння вартістю 125 млн доларів.

У рамках пакету американська влада пообіцяла надати бійцям ЗСУ боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові ракети і не лише.

Про таку допомогу було оголошено вже після того, як українські захисники розпочали свою операцію у Курській області. У США наголошували, що такі дії України "не порушують їхньої політики".