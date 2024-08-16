Фінансові новини
- |
- 16.08.24
- |
- 01:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Білому домі анонсували нові пакети військової допомоги Україні
23:45 15.08.2024 |
Сполучені Штати Америки незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За його словами, нові пакети військової допомоги Україні оголосять уже найближчими днями.
Детальних подробиць про те, яке саме озброєння планується передати, Кірбі не розкрив.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 14 серпня, міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з американським колегою Ллойдом Остіном.
Зокрема, чиновники обговорювали пріоритетну допомогу для України у сфері безпеки та поточні операції українських захисників.
До речі, востаннє США оголошували пакет військової допомоги Україні 9 серпня. До нього увійшло озброєння вартістю 125 млн доларів.
У рамках пакету американська влада пообіцяла надати бійцям ЗСУ боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові ракети і не лише.
Про таку допомогу було оголошено вже після того, як українські захисники розпочали свою операцію у Курській області. У США наголошували, що такі дії України "не порушують їхньої політики".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Politico: США готові відправити Україні ракети великої дальності для F-16
|Зеленський вніс в Раду законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС
|У Курській області ЗСУ захопили у полон близько 2000 російських солдатів, - The Independent
|Україна створила військову комендатуру в Курській області, її очолив генерал Москальов
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ППО Iris-T та танки Leopard: у Німеччині розкрили деталі нової військової допомоги Україні
|Politico: США готові відправити Україні ракети великої дальності для F-16
|У Білому домі анонсували нові пакети військової допомоги Україні
|Україна отримає від Литви пускові комплекси ППО з ракетами
|Зеленський вніс в Раду законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС
|Через застосунок «Армія+» уже подано 1 100 електронних рапортів - Міноборони
Бізнес
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL
|Pixel 9 додає запис дзвінків і транскрипцію, а також безкоштовний Satellite SOS на два роки
|Google офіційно представив Pixel 9
|Рівень світового продажу електромобілів у липні зріс на 21%, хоча попит у Європі зменшився
|SpaceX анонсувала перший пілотований космічний політ над полюсами Землі наприкінці 2024 року
|У Google Wallet тепер можна зберігати практично все, але поки лише у США