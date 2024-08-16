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Україна отримає від Литви пускові комплекси ППО з ракетами
23:40 15.08.2024 |
У рамках військової підтримки Литвою української армії у четвер, 15 серпня, до України прибули навантажувачі, причепи та розкладні ліжка, повідомляє пресслужба литовського міністерства оборони.
Зазначається, що загалом у серпні до України будуть відправлені 14 бронетранспортерів М113, пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами, системи боротьби з безпілотниками, індивідуальні протидронові глушники, всюдиходи із запчастинами, гвинтівки, боєприпаси, димові заряди та інше обладнання і спорядження.
У відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини M577, бронемашини M113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, дистанційні системи детонації RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді та інше військове забезпечення.
Загалом з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 641 мільйон євро. Загальна підтримка Литвою Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро, нагадує "Укрінформ".
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