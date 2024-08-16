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Через застосунок «Армія+» уже подано 1 100 електронних рапортів - Міноборони
23:24 15.08.2024 |
За тиждень після презентації мобільного застосунку для українських військовослужбовців "Армія+" 123 військові частини впровадили процедуру подання електронних рапортів, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"1100 електронних рапортів подали через "Армію+". Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Один із найпопулярніших документів у війську вперше в історії України подали не за кілька днів, а за лічені хвилини", - повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
У відомстві зазначають, що в разі виникнення труднощів із командою "Армія+" можна зв'язатися в соцмережах Facebook: https://www.facebook.com/aplus.mod.gov.ua, Instagram: https://www.facebook.com/aplus.mod.gov.ua.
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