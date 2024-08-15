Міноборони затвердило новий порядок роботи з рапортами військовослужбовців

Міністерство оборони України наказом №531 від 6 серпня затвердило Порядок організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України. В основу документа лягли напрацювання аналітиків і юристів Правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип", повідомляє пресслужба ГО.

Як зазначається в оприлюдненому ГО роз'ясненні наказу Міноборони, згідно з новим Порядком, рапорти можна подати в усній та письмовій (паперовій або електронній) формах.

"Тобто, військовий має право також і усно рапортувати, наприклад, через технічні методи комунікації. Це дає змогу подати рапорт з "нуля". Військовому не можуть відмовити в розгляді рапорту, якщо не дотримано вимог щодо форматування документа або щодо помилок у написанні", - зазначено в повідомленні.

Крім того, у застосунку для військових "Армія+" будуть доступні зразки поширених рапортів - їх потрібно буде заповнити, після чого надіслати, ввівши свій ID-номер користувача застосунку.

Усні рапорти розглядаються негайно і не пізніше за рапорти в паперовій формі.

Зміни також стосуються і термінів розгляду. Рапорти всіма прямими командирами розглядаються невідкладно, але не пізніше ніж за 48 годин з моменту подання - з питань, що стосуються військової дисципліни, обов'язків особового складу під час виконання бойових наказів (розпоряджень), збереження життя та здоров'я особового складу, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, та не більш як 14 днів від дня подання - з інших питань.

Крім того, гарантується неможливість притягнення до відповідальності за факт подання рапорту, а також покладається відповідальність на керівників органів військового управління, командирів військових частин і підрозділів організовувати й забезпечувати дотримання цього порядку та строків розгляду.

Порядок поширюється на військовослужбовців Міноборони, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.