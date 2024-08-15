Міністри оборони України та США обговорили пріоритети на українському фронті

Міністри оборони України Рустем Умєров і США Ллойд Остін у телефонній розмові обговорили пріоритети на українському фронті та потужну підтримку з боку українських союзників і партнерів, повідомляє сайт Пентагону.

"Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III провів сьогодні розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим щодо пріоритетних зусиль із надання допомоги у сфері безпеки та поточних операцій України", - зазначено на сайті.

Повідомляється, що міністри також обговорили сильну підтримку з боку союзників і партнерів у задоволенні нагальних військових потреб України.

Крім того, Умєров представив оновлену інформацію про динаміку бойових дій, а також про наслідки триваючих атак Росії в Україні.