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АНАЛІТИКА

НАЗК виявило порушення в кожному третьому звіті політичних партій

23:33 14.08.2024 |

Політика

 

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами перевірки звітів політичних партій знайшло порушення в 466 звітах, тобто в кожному третьому.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК.

Як повідомляється, понад 230 політичних партій (із 379 зареєстрованих) прозвітували про свою діяльність за 2020 - перший квартал 2024 року.

НАЗК протягом січня-липня 2024 року перевірило 100% поданих звітів, а саме 1 236 звітів центральних осередків політичних партій, із них 37 звітів чотирьох парламентських партій за 2020 - перший квартал 2024 року.

В Агентстві нагадали, що за цей період парламентські партії отримали близько 2,4 млрд грн державного фінансування.

Порушення, виявлені під час перевірки звітів політичних партій у січні-липні, зокрема, такі:

* внески від фіктивних внескодавців, які відповідно до інформації Державної податкової служби України не мають доходів за відповідні періоди;

* співпраця із суб'єктами, які мають ознаки сумнівності, а також встановлення операцій "на папері";

* невідображення відомостей про реальні розміри внесків/витрат.

НАЗК виявило порушення в кожному третьому звіті політичних партій

 
За результатами перевірок станом на 10 серпня 2024 року НАЗК склало 81 протокол про адміністративні правопорушення:

* 56 протоколів про адміністративні правопорушення - неподання звітів політичних партій (ст. 212-21 КУпАП);

* 21 протокол про адміністративне правопорушення - порушення порядку подання звітів політичних партій (ст. 212-21 КУпАП);

* 3 протоколи про адміністративні правопорушення - порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії (ст. 212-15 КУпАП);

* один протокол про адміністративне правопорушення - ненадання інформації, документів та порушення встановлених законом строків їх надання (ст. 188-46 КУпАП).

Водночас триває підготовка матеріалів щодо понад 300 протоколів про адміністративні правопорушення.

Крім того, НАЗК направлено до правоохоронних органів 9 повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень - порушення порядку фінансування політичної партії, а саме: умисне здійснення внеску особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має на те права (ч. 2 ст. 159-1 ККУ).

Зокрема, щодо внескодавців політичних партій "Слуга народу", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя", "Блок Кернеса - Успішний Харків!", "Всеукраїнське об'єднання "Платформа Громад".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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