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У Польщі заявили, що підозрюваний у підриві «Північного потоку» виїхав до України
13:59 14.08.2024 |
Український дайвер, якого у Німеччині підозрюють у причетності до підриву газопроводу "Північний потік", виїхав з Польщі в Україну на початку липня.
Про це повідомила в середу речниця генерального прокурора Польщі Анна Адам'як в коментарі Onet, повідомляє "Європейська правда".
Польська прокуратура підтверджує, що від німецької сторони було отримано європейський ордер на арешт (EAW) у цій справі. Однак польські служби не знайшли підозрюваного Володимира за місцем його ймовірного проживання.
"Чоловік перетнув польсько-український кордон на початку липня", - повідомила Анна Адам'як.
Вона додала, що Німеччина видала лише ордер на арешт дайвера, але його не було в базі розшукуваних осіб, якою користується Прикордонна служба, а це означає, що німецька сторона не вносила туди його дані. В результаті він не був затриманий польськими прикордонниками.
Раніше німецький Spiegel повідомив, що українець, якого Німеччина збиралась арештувати у Польщі за участь у підриві газопроводу "Північний потік", покинув польську територію, оскільки, ймовірно, був попереджений про арешт.
У середу декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві - українського інструктора з дайвінгу Володимира.
Федеральна прокуратура Німеччини не коментує повідомлення ЗМІ стосовно видачі цим органом ордера на арешт громадянина України у зв'язку з підривом "Північного потоку".
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