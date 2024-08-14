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Підготовка до другого саміту миру: перша «енергетична» зустріч буде в серпні
09:34 14.08.2024 |
Керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак анонсував, що перша тематична конференція, яка має передувати проведенню другого "саміту миру", відбудеться в серпні в онлайн-форматі.
Він нагадав, що перед другим самітом планується провести низку тематичних конференцій, присвячених окремим блокам "формули миру". "Вони будуть спрямовані на розробку та погодження компонентів загального мирного плану", - написав Єрмак у Telegram у вівторок, 13 серпня.
Перша така конференція буде присвячена питанням енергетичної безпеки. "Попереду осінньо-зимовий сезон, і ми повинні скоординувати зусилля для того, щоб запобігти новим руйнуванням і сприяти відновленню енергетичного сектору", - зазначив голова ОПУ.
Зміни в графіку підготовки до другого "саміту миру"
Зауважимо, що в липні президент України Володимир Зеленський заявляв, що підготовку до другого саміту планується завершити у листопаді. Тоді ЗМІ пов'язували ці терміни з проведенням виборів президента США.
На персконференції 15 липня Зеленський анонсував проведення перед самітом трьох тематичних зустрічей на рівні радників. За його словами, тоді планувалося, що перша, присвячена енергетичні безпеці, відбудеться в Катарі в кінці липня - на початку серпня.
Друга була запланована на серпень в Туреччині та мала бути присвячена вільному мореплавству і продовольчій безпеці. Третя - планувалася в Канаді у вересні. На ній мали обговорити обмін полоненими і повернення викрадених Росією дітей.
За словами Зеленського, за підсумками всіх зустрічей мають бути розроблені відповідні плани, які стануть підґрунтям для підготовки до другого "саміту миру". Тоді ж президент України заявляв, що на цьому заході має бути присутній представник Росії.
Єрмак у своєму сьогоднішньому дописі не прокоментував, з чим пов'язані зміна термінів і формату проведення першої запланованої конференції.
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