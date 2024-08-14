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Україна та Британія почали роботу над угодою про 100-річне партнерство
09:29 14.08.2024 |
Україна офіційно розпочала переговори з Великою Британією щодо укладення угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.
Про це повідомила пресслужба ОПУ, пише "Європейська правда".
Відбувся перший раунд переговорів, українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Він відзначив, що Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство.
"Сподіваємося, що переговори будуть успішними, щоб цей історичний документ незабаром підписали президент України та прем'єр-міністр Великої Британії", - зазначив глава ОПУ.
Майбутня комплексна довгострокова угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.
"Новий документ має містити ще більш амбітні цілі нашої співпраці. Ми маємо на меті закріпити безпрецедентні положення в усіх сферах взаємного інтересу: від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва", - зауважив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, який також узяв участь у переговорах.
Нагадаємо, про наміри укласти угоду про 100-річне партнерство між Україною і Британією йшлося під час візиту у травні колишнього британського міністра закордонних справ Девіда Кемерона.
До того ще у січні експрем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна будує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.
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