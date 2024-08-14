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Байден вперше прокоментував наступ України на Курщині
08:59 14.08.2024 |
Президент США Джо Байден назвав наступ України на Курщині "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.
Про це Байден сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Новому Орлеані, повідомляє "Європейська правда".
Байден у своїх перших коментарях по суті щодо подій на Курщині сказав, що Вашингтон перебуває в постійному контакті з Києвом щодо операції.
Він зазначив, що його персонал інформував його у цьому контексті кожні чотири-п'ять годин протягом останніх шести-восьми днів.
"Це створює справжню дилему для Путіна, і ми перебуваємо в прямому контакті, постійному контакті з українцями. Це все, що я можу сказати про неї (операцію), поки вона активна", - відзначив президент США.
За даними ЗМІ, Україна до останнього не повідомляла партнерам на Заході деталей операції.
У Держдепі США напередодні запевнили, що Сполучені Штати не залучені до планування операції українських Збройних Сил у Курській області Росії.
У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії.
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