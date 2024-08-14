Байден вперше прокоментував наступ України на Курщині

Президент США Джо Байден назвав наступ України на Курщині "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

Про це Байден сказав, відповідаючи на запитання журналістів у Новому Орлеані, повідомляє "Європейська правда".

Байден у своїх перших коментарях по суті щодо подій на Курщині сказав, що Вашингтон перебуває в постійному контакті з Києвом щодо операції.

Він зазначив, що його персонал інформував його у цьому контексті кожні чотири-п'ять годин протягом останніх шести-восьми днів.

"Це створює справжню дилему для Путіна, і ми перебуваємо в прямому контакті, постійному контакті з українцями. Це все, що я можу сказати про неї (операцію), поки вона активна", - відзначив президент США.

За даними ЗМІ, Україна до останнього не повідомляла партнерам на Заході деталей операції.

У Держдепі США напередодні запевнили, що Сполучені Штати не залучені до планування операції українських Збройних Сил у Курській області Росії.

У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії.