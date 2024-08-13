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АНАЛІТИКА

Латвія передає Україні 500 безпілотників

Латвія передає Україні 500 безпілотників

 

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про передачу Україні чергового пакета безпілотників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Безпілотники передають Україні в рамках коаліції дронів.

"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різноманітних бойових завдань", - написав Спрудс в X (Twitter).

Нещодавно повідомляли, що Латвія підготувала наступну партію допомоги для України із 2500 безпілотників, які нададуть поступово протягом липня у рамках "коаліції дронів".

Перед цим стало відомо, що Латвія і Німеччина домовилися про спільну закупівлю безпілотників для підтримки України.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".
Ключові теги: Латвія
 

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