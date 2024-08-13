Латвія передає Україні 500 безпілотників

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про передачу Україні чергового пакета безпілотників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Безпілотники передають Україні в рамках коаліції дронів.

"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різноманітних бойових завдань", - написав Спрудс в X (Twitter).

Нещодавно повідомляли, що Латвія підготувала наступну партію допомоги для України із 2500 безпілотників, які нададуть поступово протягом липня у рамках "коаліції дронів".

Перед цим стало відомо, що Латвія і Німеччина домовилися про спільну закупівлю безпілотників для підтримки України.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".