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Латвія передає Україні 500 безпілотників
16:58 13.08.2024 |
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив про передачу Україні чергового пакета безпілотників.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Безпілотники передають Україні в рамках коаліції дронів.
"Черговий пакет безпілотників готовий! Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різноманітних бойових завдань", - написав Спрудс в X (Twitter).
Нещодавно повідомляли, що Латвія підготувала наступну партію допомоги для України із 2500 безпілотників, які нададуть поступово протягом липня у рамках "коаліції дронів".
Перед цим стало відомо, що Латвія і Німеччина домовилися про спільну закупівлю безпілотників для підтримки України.
Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".
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