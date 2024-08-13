Трамп дав інтерв'ю Маску. Що вони говорили про Україну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп дав інтерв'ю мільярдеру Ілону Маску на платформі Х. Вони говорили й про Україну.

Довга розмова, яка, за словами Маска, була спрямована на "відкритих незалежних виборців", почалася із 40-хвилинним запізненням, оскільки багато користувачів мали проблеми з доступом.

Мільярдер звинуватив у затримці масовану DDoS-атаку.

Коли розмова таки почалася, Маск сказав, що ймовірна кібератака показала, що в США є ті, хто не хоче, щоб люди почули, що має сказати Трамп.

Втім, до кінця не зрозуміло, що саме спричинило технічні проблеми з аудіорозмовою, або хто міг стояти за ймовірною атакою.

Що Трамп сказав Маску про Україну

Під час розмови Трамп зокрема порушив питання війни Росії проти України.

Він заявив, що РФ не почала б широкомасштабне вторгнення, якби не Байден.

Маск цю заяву не заперечив і зазначив, що Трамп висловив "чудову думку".

За словами політика, саме коли він пішов з посади президента, Росія почала формувати велику армію на кордоні з Україною.

"Я думав, що Путін це робить задля переговорів - бо він гарний переговорник. А потім Байден почав говорити дурні речі - наприклад, він сказав що Україна може бути в НАТО. А скільки існувало НАТО, Росія завжди казала, що вона б на це не погодилася", - заявив Трамп і додав, що у Байдена, який робив такі заяви, "дуже низький IQ".

"Росія перемогла Німеччину разом з нами, перемогла Наполеона. Вона давно існує, в неї велика бойова міць. А Україні зараз бракує людей. Вони відправляють воювати дуже молодих і дуже старих чоловіків", - продовжив Трамп.

Він також заявив, що "добре ладнав з Путіним", вони часто спілкувалися, і той його поважав.

"Ми говорили і про Україну. Це була його зіниця ока", - сказав Трамп.

"Але я сказав йому - не роби цього. Ти не можеш цього зробити, Володимире", - заявив він про те, як відмовляв Путіна від вторгнення.

Трамп також зазначив, що сказав російському президенту про те, що може зробити у відповідь.

"Він сказав: "Не може бути", а я сказав: "Може", - заявив Трамп.

За його словами, це була його остання розмова з Путіним, і за його правління він ніколи б не вторгся в Україну.

Трамп додав, що хотів би знову "поладнати" з російським лідером.

"Ладнати з ними - це добре, а не погано. Я також ладнав і з Кім Чен Ином", - заявив він.

Про що ще говорили Трамп з Маском в інтерв'ю

Ось деякі з основних тем, які Трамп з Маском обговорили під час своєї двогодинної розмови:

* Трамп заявив, що в жовтні планує повернутися до Батлера в Пенсильванії, де минулого місяця на нього скоїли замах.

* Він сказав Маску, що якщо він стане президентом у листопаді, у США відбудеться найбільша депортація в історії.

* Кандидат у президенти від Республіканської партії заявив, що хоче побудувати оборонну систему із Залізним куполом на кшталт ізраїльського, щоб захистити країну від зовнішніх загроз.

* Трамп заявив, що закриє Департамент освіти США і "поверне освіту в штати".

* Він продовжував критикувати кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.

* Маск висловив свою підтримку Трампу і сказав, "що з оптимізмом і захопленням чекає того, що станеться далі".

* Американський мільярдер також запропонував у разі обрання Трампа взяти участь в роботі його адміністрації, щоб допомогти обмежити державні витрати. Трамп відповів, що був би "дуже радий" цьому.

Під час інтерв'ю організатори передвиборчої кампанії Камали Гарріс розіслали своїм прихильникам електронний лист із закликом про збір коштів, у якому назвала Маска "лакеєм" Трампа.