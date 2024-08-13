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АНАЛІТИКА

Американські сенатори виступили за скасування обмежень на використання Україною озброєнь, що поставляються США

 

Американські сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем, які відвідали Україну і зустрілися з українським президентом Володимиром Зеленським, закликали адміністрацію США зняти обмеження на використання Києвом озброєнь, які постачає Вашингтон.

"Вислухавши президента Зеленського, ми закликаємо адміністрацію Байдена зняти обмеження на зброю, що поставляється Сполученими Штатами, щоб Україна могла більш ефективно завдавати ударів", - ідеться в спільній заяві сенаторів за підсумками візиту.

Вони також підтримали прохання Зеленського залучити відставних пілотів країн НАТО для польотів на винищувачах F-16 в Україні.

"Ми підтримуємо ці зусилля. Україна вже розміщує підрозділи борців за свободу на землі, і ці добровольчі сили мають бути відтворені в повітрі", - заявили Блюменталь і Грем.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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