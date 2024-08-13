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Законопроєкт про підтримку України планують розглянути в сенаті США у вересні - заява
09:27 13.08.2024 |
Законопроєкт про підтримку України планують винести на розгляд сенату США у вересні.
"Ми представимо Закон про підтримку України, підготовлений сенатором Річардом Блюменталем, на засіданні сенату у вересні. Цей двопартійний законодавчий акт закріпить двосторонню угоду про безпеку, досягнуту адміністрацією Байдена й урядом Зеленського в липні цього року", - ідеться в спільній заяві Блюменталя та сенатора Ліндсі Грема за підсумками їхнього візиту в Україну.
У ній наголошується, що "це послужить важливим сигналом усьому світу і покаже, що Сполучені Штати, як і раніше, підтримують Україну".
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