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АНАЛІТИКА

Сенатори США назвали «блискучою» та «історичною» операцію ЗСУ у Курській області

 

Двопартійна делегація із США під час офіційного візиту до Києва прокоментувала події у Курській області, підтримавши дії Сил оборони України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, сенатор від Демократичної партії Річард Блументаль заявив, що операція ЗСУ на курському напрямку - історична.

"Сьогоднішній день - це день надії, більшої надії, ніж я бачив під час усіх моїх поїздок сюди. Прорив у напрямку Курська - історичний. Це сейсмічний прорив. Це хороша, велика новина, яка обіцяє ще більше потенційних проривів... Але головна новина в тому, що Україна в Росії. Вона переносить боротьбу на територію Росії", - зазначив він.

За його словами, українська операція на Курському напрямку змусить Росію перекинути туди війська з інших місць фронту.

Своєю чергою сенатор-республіканець Ліндсі Грем також похвалив українські сили за операцію у Курській області.

"Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, красиво. Так тримати! Путін почав це, надеріть йому зад", - сказав Грем.

Водночас обидва сенатори звернулися до адміністрації Джо Байдена із закликом зняти обмеження щодо використання наданої Україні американської зброї.

"Дозвольте цим людям воювати. Дайте їм зброю, необхідну для перемоги у війні, яку вони не можуть собі дозволити програти. Що стосується F-16, все це дуже довго, вони вже в Україні, так дайте можливість їх використовувати. Давайте тренувати українських пілотів", - зазначив Грем.

Напередодні президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області Росії.

На засіданні Ставки Сирський повідомив, що під контролем ЗСУ перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ.

У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії.
Ключові теги: США, Росія
 

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