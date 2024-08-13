Зеленський обговорив із делегацією Сенату США потребу України в застосуванні далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із делегацією Сенату США, під час якої сторони обговорили потребу ЗСУ в застосуванні далекобійної зброї.

"Важливо, щоб українці та американці в нашому захисті нормального життя і свободи людей були справді переможцями. Сьогодні зустрівся з делегацією Сенату США. Обговорили, що конкретно потрібно, щоб завершити цю війну справедливо, зокрема нашу потребу в застосуванні далекобійної зброї", - написав Зеленський у телеграм-каналі в понеділок.

Президент подякував США за підтримку українського захисту.