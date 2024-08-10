Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Церемонія на честь Дня АСЕАН відбулася в Ботанічному саду в Києві

19:18 12.08.2024 |

Політика

Церемонія на честь Дня АСЕАН відбулася в Ботанічному саду в Києві 

Урочиста церемонія з нагоди святкування Дня АСЕАН, що об'єднала дипломатичні представництва країн Південно-Східної Азії, українських посадовців та гостей, відбулася у Індонезійському парку в Київському Національному ботанічному саду імені Гришка.

"АСЕАН починалася як організація з п'яти країн і поступово розширила свої ряди, включаючи В'єтнам, Лаос і Камбоджу. Сьогодні, завдяки нашій єдності, ми продовжуємо сприяти миру та стабільності в регіоні. Цінність гарних стосунків з сусідами відома ще з давніх часів... Хоча АСЕАН ще не досягла такої згуртованості, як Європейський Союз, ми вважаємо, що наша асоціація є оптимальною формою об'єднання для вирішення регіональних викликів", - зазначив зазначив посол В'єтнаму в Україні Нгуєн Хонг Тхакь.

Церемонія на честь Дня АСЕАН відбулася в Ботанічному саду в Києві

В свою чергу, посол Індонезії в Україні Аріф Мухаммед Басалама зазначив, що АСЕАН за 57 років досягла значних успіхів у сприянні економічному зростанню, культурному обміну та політичній стабільності. "Наша єдність дозволяє нам долати виклики та використовувати можливості для покращення життя наших народів. У дусі гасла "Одне бачення, одна ідентичність, одна спільнота' ми з нетерпінням чекаємо на поглиблення партнерства з Україною", - додав дипломат.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) була заснована 8 серпня 1967 року у Бангкоку п'ятьма країнами-засновниками: Індонезією, Малайзією, Філіппінами, Сінгапуром та Таїландом. Основною метою організації є сприяння економічному зростанню, культурному обміну, політичній стабільності та регіональному співробітництву.

Церемонія на честь Дня АСЕАН відбулася в Ботанічному саду в Києві

На сьогодні АСЕАН налічує десять країн-членів, включаючи Бруней, Камбоджу, Лаос, М'янму, Таїланд та В'єтнам. Завдяки співпраці та інтеграції, організація продовжує розвиватися, виступаючи за мир та стабільність у регіоні.
За матеріалами: interfax.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2830
  0,1640
 0,40
EUR
 1
 45,1058
  0,2203
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8403  0,10 0,26 41,4223  0,11 0,27
EUR 44,6013  0,07 0,16 45,3268  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,18 0,43 41,2800  0,19 0,45
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес