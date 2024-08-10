Церемонія на честь Дня АСЕАН відбулася в Ботанічному саду в Києві 

Урочиста церемонія з нагоди святкування Дня АСЕАН, що об'єднала дипломатичні представництва країн Південно-Східної Азії, українських посадовців та гостей, відбулася у Індонезійському парку в Київському Національному ботанічному саду імені Гришка.

"АСЕАН починалася як організація з п'яти країн і поступово розширила свої ряди, включаючи В'єтнам, Лаос і Камбоджу. Сьогодні, завдяки нашій єдності, ми продовжуємо сприяти миру та стабільності в регіоні. Цінність гарних стосунків з сусідами відома ще з давніх часів... Хоча АСЕАН ще не досягла такої згуртованості, як Європейський Союз, ми вважаємо, що наша асоціація є оптимальною формою об'єднання для вирішення регіональних викликів", - зазначив зазначив посол В'єтнаму в Україні Нгуєн Хонг Тхакь.

В свою чергу, посол Індонезії в Україні Аріф Мухаммед Басалама зазначив, що АСЕАН за 57 років досягла значних успіхів у сприянні економічному зростанню, культурному обміну та політичній стабільності. "Наша єдність дозволяє нам долати виклики та використовувати можливості для покращення життя наших народів. У дусі гасла "Одне бачення, одна ідентичність, одна спільнота' ми з нетерпінням чекаємо на поглиблення партнерства з Україною", - додав дипломат.

Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) була заснована 8 серпня 1967 року у Бангкоку п'ятьма країнами-засновниками: Індонезією, Малайзією, Філіппінами, Сінгапуром та Таїландом. Основною метою організації є сприяння економічному зростанню, культурному обміну, політичній стабільності та регіональному співробітництву.

На сьогодні АСЕАН налічує десять країн-членів, включаючи Бруней, Камбоджу, Лаос, М'янму, Таїланд та В'єтнам. Завдяки співпраці та інтеграції, організація продовжує розвиватися, виступаючи за мир та стабільність у регіоні.



