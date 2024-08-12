Автоматична відстрочка від призову у «Резерв+» з'явиться вже восени 2024 року

Запуск сервісу автоматичного надання відстрочки від призову під час мобілізації в додатку "Резерв+" для окремих категорій військовозобов'язаних Міністерство оборони (МО) планує на осінь поточного року.

"Ми активно працюємо над функцією автоматичних відстрочок для певних категорій громадян, зокрема для студентів, батьків та опікунів трьох дітей. Плануємо запустити вже восени", - ідеться у відповіді Міноборони на запитання в коментарях до посту заступниці міністра оборони Катерини Чорногоренко.

У Міноборони вказують, що розуміють і поділяють необхідність автоматичної відстрочки, і це один із пріоритетних напрямків роботи команди "Резерв+".

"Запуск планується восени. Стежте за оновленнями", - зазначено в іншій відповіді відомства в коментарях під іншим постом Чорногоренко, яка наприкінці червня в інтерв'ю виданню NV припускала, що такий сервіс автоматичного відтермінування може бути запущено до кінця літа.

Згідно з постановою Кабміну №560 від 16 травня цього року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", на виконання нового закону про мобілізацію, відстрочка тепер надається на період, що не перевищує терміну проведення мобілізації, встановленого указом президента. Глава держави подовжує строки проведення мобілізації на 90 днів, тоді як раніше відстрочка надавалася на строк до півроку і була прив'язана до дати подання заяви, а не указу президента. Таким чином зараз максимальні відстрочки завершуються у всіх їхніх одержувачів в один день: поточна - 11 серпня, наступна - 9 листопада.

У разі продовження мобілізації новим указом президента в постанові прописано можливість подання заяви про продовження відтермінування в електронній формі, "зокрема, у разі технічної реалізації, засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста", тоді як початкова заява подається особисто. Згідно з постановою, комісія зобов'язана розглянути отриману заяву в термін до 7 днів, однак на практиці зараз цей термін може бути більшим.

Чорногоренко наприкінці червня зазначала, що Міноборони вже налагодило співпрацю з вісьмома державними реєстрами та планує збільшувати їхню кількість. Зокрема, було налагоджено зв'язки з Державним реєстром актів цивільного стану, за допомогою якого можна перевірити інформацію про родинні зв'язки.

"Ми рухаємося до того, щоб Резерв+ став повною цифровою альтернативою ТЦК. Отримати відстрочку, стати на облік, згенерувати направлення на ВЛК - усе це буде доступно в Резерв+. Для цього потрібні комплексні нормативні зміни, над чим і працюємо. Стежте за нашими новинами", - зазначило Міноборони у відповідях на запитання під коментарями заступника міністра.