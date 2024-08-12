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Йоганн Вольфганг фон Гете
Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
13:06 12.08.2024 |
Міністерство оборони Литви у серпні надасть Україні новий пакет військової допомоги, в який увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності.
Про це повідомляється на сайті литовського відомства, передає Укрінформ.
«Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні у боротьбі з агресором. Незабаром Литва передасть Україні критично необхідні системи ППО малої дальності як внесок у межах коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони, які очолюють також Німеччина, США та Франція. Ми також передамо інше спорядження, зброю і системи, щоденно необхідні на полі бою. Наша допомога - це інвестиція в нашу власну безпеку», - заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
Допомога від Литви має прибути у серпні.
Крім сучасного обладнання, Литва також передасть деяке давнє обладнання з арсеналу Збройних сил Литви.
У пакет допомоги входять, зокрема, БТР М113, ППО малої дальності з ракетами, системи РЕБ, позашляховики із запчастинами, вантажівки-тягачі, системи-навантажувачі, димова та стрілецька зброя, боєприпаси тощо.
Раніше цього року на запити України Литва вже доставила в Україну боєприпаси, бронемашини М577 та М113, системи боротьби з дронами, протитанкові гранатомети Carl Gustaf, системи дальнього підриву RISE-1, розібраний літак L-39ZA Albatros та ін.
На сьогодні загальна допомога Литви Україні сягнула мільярда євро, а військова допомога становить понад 641 мільйон євро.
Як попідмовляв Укрінформ, литовська Державна рада оборони ухвалила рішення про виділення не менш 0,25% свого ВВП на оборонну й безпекову підтримку України.
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