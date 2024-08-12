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АНАЛІТИКА

Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

 

Міністерство оборони Литви у серпні надасть Україні новий пакет військової допомоги, в який увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності.

Про це повідомляється на сайті литовського відомства, передає Укрінформ.

«Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні у боротьбі з агресором. Незабаром Литва передасть Україні критично необхідні системи ППО малої дальності як внесок у межах коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони, які очолюють також Німеччина, США та Франція. Ми також передамо інше спорядження, зброю і системи, щоденно необхідні на полі бою. Наша допомога - це інвестиція в нашу власну безпеку», - заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Допомога від Литви має прибути у серпні.

Крім сучасного обладнання, Литва також передасть деяке давнє обладнання з арсеналу Збройних сил Литви.

У пакет допомоги входять, зокрема, БТР М113, ППО малої дальності з ракетами, системи РЕБ, позашляховики із запчастинами, вантажівки-тягачі, системи-навантажувачі, димова та стрілецька зброя, боєприпаси тощо.

Раніше цього року на запити України Литва вже доставила в Україну боєприпаси, бронемашини М577 та М113, системи боротьби з дронами, протитанкові гранатомети Carl Gustaf, системи дальнього підриву RISE-1, розібраний літак L-39ZA Albatros та ін.

На сьогодні загальна допомога Литви Україні сягнула мільярда євро, а військова допомога становить понад 641 мільйон євро.

Як попідмовляв Укрінформ, литовська Державна рада оборони ухвалила рішення про виділення не менш 0,25% свого ВВП на оборонну й безпекову підтримку України.
Ключові теги: Литва
 

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