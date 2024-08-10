Кулеба завершує четверте африканське турне, в рамках якого вдалося домовитися про 5 угод

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про завершення свого четвертого африканського турне, під час якого він відвідав Малаві, Замбію та Маврикій, і наголосив на важливості системної роботи з країнами Африки.

На сторінці у своєму інстаграмі Кулеба зазначив, що візит був насичений зустрічами з представниками влади країн, переговорами щодо збільшення підтримки України, а також підписаннями угод і меморандумів про співпрацю.

Зокрема, міністр повідомив, що провів понад 24 тисячі кілометрів у дорозі, 33 години в літаках, провів сім переговорів у трьох країнах, із них три - з лідерами, три - із міністрами закордонних справ, одні - з бізнесом.

"Домовилися про п'ять міждержавних угод, уже підписано три з них: два меморандуми про політичні консультації (Малаві, Замбія), одну угоду про безвіз (Маврикій). Ще дві угоди готуються до підписання: одна угода про уникнення подвійного оподаткування та угода про взаємне просування та захист інвестицій (Маврикій)", - написав Кулеба.

"Дуже важливо системно, рік за роком, працювати з країнами Африки. Що це дає Україні? Насамперед - зміцнення глобальної підтримки нашої держави та її ініціатив, зокрема Формули миру, голосувань у ГА ООН; протидію російському впливу та пропаганді; створення нових можливостей для бізнесу та економіки України", - наголосив міністр.