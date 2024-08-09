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Німеччина про Курськ: Право України на самозахист не обмежується її територією
22:58 09.08.2024 |
Міністерство закордонних справ Німеччини, коментуючи події в Курській області Росії, стверджує, що Україна має право на самозахист і не лише на своїй території.
Про це відомство сказало в коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".
Як пише видання, через чотири дні після початку активних бойових дій на Курщині немає жодних ознак того, що західні союзники "чинять тиск на Київ, щоб він розрядив ситуацію".
"Україна має право на самооборону, закріплене міжнародним правом. Це не обмежується її власною територією", - заявило німецьке МЗС у коментарі Politico.
У матеріалі нагадують, що багато політиків з опозиційної партії Німеччини - Християнсько-демократичний союз - також прямо підтримали наступ українських сил (чого Київ не підтверджує) і використання німецької зброї на російській території.
"Питання про те, чи йдеться про західну зброю, не виникає, тому що після відправлення вона стає українською", - сказав Politico топполітик ХДС Родеріх Кізеветтер.
За використання німецької зброї в Росії виступив і голова оборонного комітету Бундестагу, представник Вільної демократичної партії Маркус Фабер.
Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц, який формально перебуває у відпустці, поки що публічно не коментував ситуацію, зауважує Politico.
У Пентагоні також говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії.
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