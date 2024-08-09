Бухгалтерку постачальника Міноборони затримали з 4,7 млн євро в багажнику

Детективи Бюро економічної безпеки зупинили бухгалтерку одного з постачальників Міністерства оборони, коли вона везла 4,7 млн євро в багажнику машини. Про це повідомляється на сайті Бюро.

Пояснити походження грошей вона не змогла.

Компанія, де працює жінка, займається постачання продуктів і протягом 2022-2023 років отримала від Міністерства оборони 14,5 млрд грн.

БЕБ вважає, що компанія займалася податковими махінаціями.

"Службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб та шляхом підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Детективи провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання ймовірних фігурантів.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 3 ст. 212 (ухилення від податків) та ч. 2 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу України.

6 серпня компанія "Міт Пром", яка понад півтора року входить до пулу компаній-постачальників послуг харчування для Міноборони, повідомила про зупинку діяльності "через дії представників БЕБ".