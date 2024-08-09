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АНАЛІТИКА

У Пентагоні не вважають ескалацією «прорив» кордону в Курській області

 

У Міністерстві оборони США не вважають, що "прорив" кордону у Курській області та бої, які там тривають вже третій день, є ескалацією війни Росії проти України.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) кореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша.

"Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією. Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою", - сказала Сінгх.

Вона додала, що США будуть і надалі підтримувати Україну тими засобами, які їй потрібні.

Бої у Курській області

Нагадаємо, у Курській області РФ вже третій день тривають бої. Росіяни звинувачують українських військових у "прориві" кордону.

Як повідомляють російські Telegram-канали, Україна нібито взяла під контроль кілька населених пунктів і просувається вперед.

Україна наразі не підтверджувала своєї причетності до подій у Курській області.

При цьому у Міністерстві оборони Франції стверджують, що операцію у Курській області проводять Збройні сили України, й вона має "певний початковий успіх".

До того ж Росія, ймовірно, втратила контроль над 350 квадратними кілометрами своєї території.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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