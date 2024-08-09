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АНАЛІТИКА

Україна та Маврикій підписали угоду про безвіз

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Манішем Гобіном підписали угоду про безвізовий режим між країнами.

Як повідомляє у четвер, 8 серпня, міністерство закордонних справ України, документ був підписано під час візиту голови МЗС до африканської країни, який став першим з часу встановлення двосторонніх відносин у 1992 році. Угода на цьому етапі "насамперед сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі", додали в МЗС України.

"Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії. Угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах", - йдеться у повідомленні.

Поглиблення інвестиційної співпраці з Маврикієм

За повідомленням МЗС, міністри "детально обговорили поглиблення зв'язків України з країнами Африки, розвиток відносин нашої держави з Африканським Союзом і перспективи тристоронньої торговельної та інвестиційної співпраці України, Маврикію та окремих африканських країн". Також Кулеба "висловив вдячність Маврикію за послідовну підтримку України, зокрема голосування за важливі резолюції у Генасамблеї ООН і нещодавнє приєднання до підсумкового комюніке Саміту миру".

Окремо, міністри проговорили розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Маврикієм, який "є однією з найуспішніших економік Африки з найвищим ВВП за паритетом купівельної спроможності, посідає перше місце серед африканських країн у Всесвітньому рейтингу глобальної конкуренції Світового банку та 13-те місце у світі за легкістю ведення бізнесу".

"Міністри домовилися про подальші кроки в підготовці до укладення угоди про взаємне просування та захист інвестицій та угоди про уникнення подвійного оподаткування, які значно пожвавлять економічну та торговельну співпрацю, сприятимуть залученню інвестицій в Україну та її відновленню", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Дмитро Кулеба особливо привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України та запросив Маврикій взяти участь у Конференції з відновлення України наступного року в Римі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з 4 по 8 серпня здійснює візити до низки країн Африки - Малаві, Замбії та Маврикію.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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