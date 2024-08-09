Фінансові новини
- |
- 09.08.24
- |
- 01:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мексика відхилила запит України про арешт Путіна під час його візиту в країну
23:18 08.08.2024 |
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор у четвер відхилив запит уряду України щодо арешту Володимира Путіна, якщо він всупереч міжнародному ордеру на арешт візьме участь в інавгурації обраного президента Клаудії Шейнбаум у жовтні, повідомляє Reuters.
"Ми не можемо цього зробити. Це не наша справа", - цитує видання слова президента Мексики, сказані на черговій урядовій прес-конференції.
Видання повідомляє, що Україна звернулася до Мексики з проханням про арешт Путіна в разі його участі в церемонії інавгурації обраного президента Шейнбаум 1 жовтня. А в запиті посольства Мексики в Україні від 7 серпня вказувалося на ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ООН.
"Ми сподіваємося, що мексиканський уряд знає, що Володимир Путін - військовий злочинець, на арешт якого видано ордер", - ідеться в заяві посольства України, в якій стверджують, що Путіна підозрюють у віддачі наказу про викрадення українських дітей та вивезення їх до Росії.
У заяві МЗС висловлено впевненість у підтримці мексиканського уряду.
Як повідомляє Reuters, команда Шейнбаум запросила Путіна відвідати інавгурацію, зазначивши раніше цього тижня, що вона відправила "дипломатичне повідомлення" всім країнам, з якими Мексика підтримує дипломатичні відносини.
Зазначається, що Росія не є членом МКС, але Мексика є.
Також видання зазначає, що в червні Путін привітав Шейнбаум, союзниці Лопеса Обрадора, з перемогою на виборах. Тоді він назвав Мексику "історично дружнім партнером Росії в Латинській Америці".
Як повідомлялося, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд за запитом прокурора МКС Каріма Хана видав ордери на арешт Володимира Путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|До кінця поточного року німецька компанія Rheinmetall планує передати Україні першу бойову машину піхоти Lynx
ТОП-НОВИНИ
|Від сьогодні «Армія+» дасть можливість подати рапорт в електронній формі - Умєров
|«З цього регіону РФ атакує українців»: у Білому домі прокоментували події в Курській області
|Зеленський подав законопроект про множинне громадянство
|Держдеп США: Україна сама ухвалює рішення, як вести свої операції, політика США щодо застосування зброї не порушується
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна та Маврикій підписали угоду про безвіз
|Мексика відхилила запит України про арешт Путіна під час його візиту в країну
|В Німеччині не проти використання Україною танків Leopard на території РФ
|До кінця поточного року німецька компанія Rheinmetall планує передати Україні першу бойову машину піхоти Lynx
|Міноборони: Результати опитувань в «Армія+» враховуватиме вище командування
|Міноборони: Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10:1
|Від сьогодні «Армія+» дасть можливість подати рапорт в електронній формі - Умєров
Бізнес
|Google збирається впровадити функцію «Час навчання» на більшій кількості пристроїв Android
|Chevrolet Corvette ZR1 дебютував із понад 1000 к.с.
|Українські технологічні стартапи залучили €2 мільйони інвестицій від Seeds of Bravery
|«Я хотів миру, але це війна». Маск подає до суду на рекламодавців, які залишили X/Twitter — торік він привселюдно їх послав
|Блокувальники реклами в Chrome не працюватимуть — користувачі uBlock вже отримали попередження
|США можуть обмежити продаж програмного забезпечення для китайських автомобілів, - Bloomberg
|Gmail на Android буде переписувати, підсумовувати та знаходити ваші листи за допомогою штучного інтелекту