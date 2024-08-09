Мексика відхилила запит України про арешт Путіна під час його візиту в країну

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор у четвер відхилив запит уряду України щодо арешту Володимира Путіна, якщо він всупереч міжнародному ордеру на арешт візьме участь в інавгурації обраного президента Клаудії Шейнбаум у жовтні, повідомляє Reuters.

"Ми не можемо цього зробити. Це не наша справа", - цитує видання слова президента Мексики, сказані на черговій урядовій прес-конференції.

Видання повідомляє, що Україна звернулася до Мексики з проханням про арешт Путіна в разі його участі в церемонії інавгурації обраного президента Шейнбаум 1 жовтня. А в запиті посольства Мексики в Україні від 7 серпня вказувалося на ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ООН.

"Ми сподіваємося, що мексиканський уряд знає, що Володимир Путін - військовий злочинець, на арешт якого видано ордер", - ідеться в заяві посольства України, в якій стверджують, що Путіна підозрюють у віддачі наказу про викрадення українських дітей та вивезення їх до Росії.

У заяві МЗС висловлено впевненість у підтримці мексиканського уряду.

Як повідомляє Reuters, команда Шейнбаум запросила Путіна відвідати інавгурацію, зазначивши раніше цього тижня, що вона відправила "дипломатичне повідомлення" всім країнам, з якими Мексика підтримує дипломатичні відносини.

Зазначається, що Росія не є членом МКС, але Мексика є.

Також видання зазначає, що в червні Путін привітав Шейнбаум, союзниці Лопеса Обрадора, з перемогою на виборах. Тоді він назвав Мексику "історично дружнім партнером Росії в Латинській Америці".

Як повідомлялося, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд за запитом прокурора МКС Каріма Хана видав ордери на арешт Володимира Путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.