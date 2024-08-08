В Німеччині не проти використання Україною танків Leopard на території РФ

Після отримання Україною західної зброї вона стає українською. Це правило поширюється і на німецькі танки Leopard 2.

Про це заявив голова Комітету оборони парламенту Німеччини Маркус Фабер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на WAZ.

Фабер заявив, що не бачить проблеми, якщо Україна використає зброю, що була надана Німеччиною, для просування на територію Росії. Сюди ж входить і основний бойовий танк Leopard 2.

"З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, включаючи Leopard 2... З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", - сказав голова Комітету оборони.

Зауважимо, що рішення про передачу танків Leopard від початку дуже важко давалося Берліну. Зрештою дійшло навіть до таких аргументів, як "німецька зброя не повинна стріляти по росіянах".

Однак з часом німецький канцлер Олаф Шольц зазначив, що він дозволив Україні використовувати передану Німеччиною зброю для ударів по території РФ, але лише в районах, що межують з Харківською областю.