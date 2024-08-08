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АНАЛІТИКА

Міноборони: Результати опитувань в «Армія+» враховуватиме вище командування

16:54 08.08.2024 |

Політика

 

Міноборони України вже активно працює над двома новими функціями в мобільному застосунку для військових "Армія+": це військове посвідчення, а також навчання і курси онлайн, а опитування - зворотний зв'язок, який враховуватиме вищий командний склад, повідомила заступниця міністра оборони України із цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Звісно, на цьому ми не зупинимося. І вже активно працюємо над двома новими функціями в "Армія+" Перше - це військове посвідчення. Ваше електронне військове посвідчення, яке завжди буде під рукою. Друге - навчання та курси онлайн. До речі, в застосунку вже є опитування про наші онлайн-курси. Тож голосуйте, яке саме навчання хочете бачити першим", - сказала Черногоренко на презентації застосунку в четвер.

Вона наголосила, що в застосунку вже доступно 11 видів рапортів та Армія ID - унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис за кілька хвилин, і "це перший в історії України цифровий жетон наших військових".

Третя функція, яку вдалося реалізувати в "Армії+", - це опитування, завдяки яким держава зможе дізнатися думку військових з будь-яких питань.

"І цей зворотний зв'язок реально враховуватиме вище командування. Опитування легкі та зрозумілі. І доки опитування активне, військовий може в різний час побачити статистику. І бачити, який варіант лідирує", - пояснила заступниця міністра.

За словами Черногоренко, "Армія+" - це перший крок до реальної трансформації в армії "і перший найважливіший крок до цієї революції - це електронний рапорт".

"Електронний рапорт - це коли військовий у кілька кліків надсилає документ своєму командиру і отримує у відповідь галочку - успішну або відмову. Але якщо відмова, він отримує статус "чому". Електронні рапорти - це про повагу до часу військових, які борються з ворогами. Зараз вони борються з паперами", - пояснила вона.

Також заступниця міністра зазначила, що за статусом рапортів можна стежити онлайн, і їх можна записати в будь-який момент.

"Ми зносимо папери для того, щоб ви могли зносити ворога", - наголосила Черногоренко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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