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АНАЛІТИКА

Міноборони: Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10:1

15:56 08.08.2024 |

Політика

 

Мета України - технологічна перевага над ворогом 10 до 1, що можлива завдяки асиметричним рішенням, заявила заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ми трансформуємо українське військо в армію майбутнього. Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10 до 1. І це можливо тільки завдяки асиметричним рішенням. Цифровим сервісам, які дбають про захисників і захисниць, які дають їм змогу почуватися гідно і знищувати ворога ефективно", - сказала Черногоренко на презентації застосунку "Армія+" у четвер.

За словами заступниці міністра, з цією метою "ми прибираємо все зайве, що стримує розвиток нашої армії", зокрема журнали обліку, паперові рапорти, які губляться, відсутність прозорого зворотного зв'язку між державою і воїном.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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