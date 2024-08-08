Міноборони: Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10:1

Мета України - технологічна перевага над ворогом 10 до 1, що можлива завдяки асиметричним рішенням, заявила заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Ми трансформуємо українське військо в армію майбутнього. Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10 до 1. І це можливо тільки завдяки асиметричним рішенням. Цифровим сервісам, які дбають про захисників і захисниць, які дають їм змогу почуватися гідно і знищувати ворога ефективно", - сказала Черногоренко на презентації застосунку "Армія+" у четвер.

За словами заступниці міністра, з цією метою "ми прибираємо все зайве, що стримує розвиток нашої армії", зокрема журнали обліку, паперові рапорти, які губляться, відсутність прозорого зворотного зв'язку між державою і воїном.

