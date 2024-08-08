Фінансові новини
- |
- 08.08.24
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міноборони: Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10:1
15:56 08.08.2024 |
Мета України - технологічна перевага над ворогом 10 до 1, що можлива завдяки асиметричним рішенням, заявила заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
"Ми трансформуємо українське військо в армію майбутнього. Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10 до 1. І це можливо тільки завдяки асиметричним рішенням. Цифровим сервісам, які дбають про захисників і захисниць, які дають їм змогу почуватися гідно і знищувати ворога ефективно", - сказала Черногоренко на презентації застосунку "Армія+" у четвер.
За словами заступниці міністра, з цією метою "ми прибираємо все зайве, що стримує розвиток нашої армії", зокрема журнали обліку, паперові рапорти, які губляться, відсутність прозорого зворотного зв'язку між державою і воїном.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Від сьогодні «Армія+» дасть можливість подати рапорт в електронній формі - Умєров
ТОП-НОВИНИ
|«З цього регіону РФ атакує українців»: у Білому домі прокоментували події в Курській області
|Зеленський подав законопроект про множинне громадянство
|Держдеп США: Україна сама ухвалює рішення, як вести свої операції, політика США щодо застосування зброї не порушується
|Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізацію ще на 3 місяці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міноборони: Результати опитувань в «Армія+» враховуватиме вище командування
|Міноборони: Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10:1
|Від сьогодні «Армія+» дасть можливість подати рапорт в електронній формі - Умєров
|Зеленський обговорив з конгресменами США посилення ППО й питання завершення війни на справедливих умовах
|Кулеба обговорив з главою МЗС Норвегії розширення ініціативи щодо F-16
|Порошенко запропонував рішення для мотивації військових та фінансування Сил оборони
|У Мінфіні розповіли послам G7 своє бачення реформи митниці
Бізнес
|Chevrolet Corvette ZR1 дебютував із понад 1000 к.с.
|Українські технологічні стартапи залучили €2 мільйони інвестицій від Seeds of Bravery
|«Я хотів миру, але це війна». Маск подає до суду на рекламодавців, які залишили X/Twitter — торік він привселюдно їх послав
|Блокувальники реклами в Chrome не працюватимуть — користувачі uBlock вже отримали попередження
|США можуть обмежити продаж програмного забезпечення для китайських автомобілів, - Bloomberg
|Gmail на Android буде переписувати, підсумовувати та знаходити ваші листи за допомогою штучного інтелекту
|Техногіганти Китаю почали скуповувати чипи Samsung в очікуванні американських обмежень