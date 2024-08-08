Зеленський обговорив з конгресменами США посилення ППО й питання завершення війни на справедливих умовах

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки під час їхнього візиту до Києва.

"Говорили про захист нашої держави та наших цінностей від російського терору. Ключові акценти - це ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії продовжити цю війну. Робимо все, щоб якнайшвидше досягти справедливого миру", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Глава держави подякував американській стороні за підтримку.

Як повідомила пресслужба Зеленського, він також подякував американській делегації за відвідування Києва й Одеси та відзначив підтримку з боку Сполучених Штатів у протидії російській агресії, зокрема в контексті постачання Україні літаків F-16.

Під час зустрічі співрозмовники детально обговорили посилення обороноздатності України та першочергові потреби Сил оборони й безпеки. Зокрема, президент наголосив на важливості отримання додаткових засобів ППО для ефективного захисту цивільного населення та критичної інфраструктури, а також на потребі України в розширенні тренувальних місій для українських пілотів і техніків у США.

Особливу увагу сторони приділили просуванню України на шляху євроатлантичної інтеграції. Глава держави також розповів про подальші кроки для імплементації результатів Саміту миру й просування Формули миру.

У складі делегації США були конгресмени Дональд Норкросс, Селесте Мелой і Джеймс Панетта.