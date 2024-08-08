Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кулеба обговорив з главою МЗС Норвегії розширення ініціативи щодо F-16

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде, під час якої, зокрема, йшлося про можливість розширення ініціативи щодо винищувачів F-16.

Про це Кулеба написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, український міністр подякував Норвегії за участь в коаліції щодо надання F-16 Україні.

"Ми обговорили розширення цієї ініціативи", - додав він.

Сторони також узгодили наступні кроки щодо залучення нових країн до процесу реалізації "формули миру".

Окремо Кулеба підкреслив, що цінує зусилля Норвегії "щодо збільшення допомоги Україні, а також її рішення зробити додаткові кроки зі зміцнення нашої енергетичної системи".

Винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.

Нагадаємо, 4 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.

Перед тим західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.

Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,9847
  0,0534
 0,13
EUR
 1
 44,7676
  0,0255
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6735  0,07 0,18 41,2700  0,09 0,22
EUR 44,4647  0,05 0,12 45,1747  0,11 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9550  0,02 0,05 40,9950  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес