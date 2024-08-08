Порошенко запропонував рішення для мотивації військових та фінансування Сил оборони

«Європейська Солідарність» вимагає ухвалити закони про мотивацію для військових, а також спрямування всіх видатків, передбачених для армії, в спецфонд виключно для Сил оборони. Про це сказав Петро Порошенко на брифінгу.

Він підкреслив, що «Європейська Солідарність» вимагає проведення засідання парламенту для ухвалення низки законопроєктів, серед яких рішення про підвищення мотивації військових та забезпечення Збройних Сил України.





«Йдеться про підвищення мотивації для військовослужбовців і на це спрямований наш законопроект. Ми маємо і фінансову, і моральну, і матеріальну мотивацію для українського військовослужбовця для того, щоб були заохочені ті, хто бажають іти зараз служити, їм мають бути надані відповідні гарантії, починаючи від гарантії забезпечення по програмі «Збережи солдата» від кевларового шолому і бронежилета до тепловізора і дальноміра, від радіостанції до зброї і боєприпасів», - пояснив він суть ініціативи.

«Коли мобілізовані сидять без боєприпасів, необхідного обладнання, без того, щоб вони ефективно могли виконувати поставлені завдання - це категорично неприйнятно», - підкреслив п'ятий Президент України.

«Гроші для цього в країні є. Це гроші наших американських партнерів. Ви пам'ятаєте, що були виділені кошти в розмірі 61-го мільярда доларів тільки по проєкту, який було проголосовано Конгресом Сполучених Штатів. 50 мільярдів євро були виділені Євросоюзом і це лиш одна невеличка частина. Пакет, який гарантує надходження в найближчому майбутньому», - наголосив Порошенко.

«Ми маємо чітко продемонструвати ефективність використання кожного цента, які за рахунок коштів платників податків наших партнерів виділяються на підтримку України. Бавитися з цим ми не дамо», - сказав лідер «Євросолідарності».

«Друга позиція - це є забезпечення фінансування Збройних Сил України», - зазначив він.

«Я прошу дуже тверезо сприймати панічні заяви окремих керівників комітетів Верховної Ради України, окремих представників українського уряду нібито про те, що починаючи з вересня місяця немає чим фінансувати воїна, Збройні Сили», - закликав Порошенко.

«У нас «Єдиний марафон» 2 мільярди - є чим фінансувати. У нас «велике крадівництво» у вигляді будівництва доріг за минулий рік це було 43 мільярди, зараз це 17 мільярдів - є чим фінансувати. У нас позиції телеканалу «Рада», який так перерозподіляє кошторис Верховної Ради, щоб догодити такому «Кінокіту», корупційній організації - є чим фінансувати», - сказав Порошенко.

«Наша команда ініціює розгляд відповідного законопроєкту, який передбачає, що всі видатки, які напряму передбачені для фінансування Збройних Сил, в тому числі доходи, які отримує державний бюджет у вигляді продажу військових облігацій, мають піти в спецфонд і мають бути спрямовані виключно на фінансування Сил оборони. Видатки, які надходять по воєнному збору мають іти виключно в спецфонд і спрямовані на фінансування Сил оборони», - розповів він.

Також до цього спецфонду пропонується залучити видатки, які були вилучені в місцевих бюджетів у вигляді ПДФО.

«Якщо і цих грошей не вистачить, то уряд має вийти з чесною пропозицією секвестру. І не пов'язані з обороною і соціальними виплатами видатки бюджету зконцентрувати для виконання пріоритетного завдання і це завдання є збереження української держави і фінансування українських Збройних Сил», - зазначив Порошенко.

«Ми безумовно наполягаємо, щоб джерелом підвищення доходів державного бюджету були відповідні збільшення податків на гральний бізнес, збільшення акцизів на тютюнові вироби, алкогольні вироби, бо саме ці джерела точно не приводять до погіршення рівня життя людей», - також сказав він.

П'ятий Президент України назвав некомпетентними спроби влади підвищити розмір акцизів та воєнного збору для ФОПів, при продажу автомобілів та нерухомості.

«Це треба зупинити, бо це призведе лише до заморожування інвестиційної, бізнесової діяльності в Україні», - сказав він.

«Наша позиція - єдина дискусія, яка може бути - це податки на споживання і ніякі інші податки, які роблять з української економіки пустелю і знищують український бізнес, є точно неприпустимими. Ми, на сьогоднішній день, чітко готові співпрацювати, але в будь-якому разі Україна не має стати жертвою некомпетентності, жертвою корупції», - резюмував Порошенко.