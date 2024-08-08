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Україна просить Мексику виконати ордер МКС на арешт Путіна у разі його приїзду на інавгурацію
11:42 08.08.2024 |
Україна звернулася до уряду Мексики з проханням заарештувати правителя РФ Владіміра Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.
Про це йдеться у листі, опублікованому на Facebook-сторінки посольства України в Мексиці, повідомляє "Європейська правда".
У посольстві подякували Мексиці за запрошення на інавгурацію президента України Володимира Зеленського.
У посольстві визнали той факт, що Мексика запрошує на інавгурацію представників усіх країн, з якими у неї є дипвідносини, однак нагадали країні про наявність ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт Путіна.
"Ми сподіваємося, уряд Мексики усвідомлює факт, що Владімір Путін є воєнним злочинцем, підозрюваним у викраденні та примусовій депортації українських дітей у Росію, ордер на арешт якого виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика...
Віримо, що Мексика виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначеного судовому органу ООН у Гаазі", - йдеться в листі.
Раніше стало відомо, що команда новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум в координації з міністром закордонних справ Хуаном Рамоном де ла Фуенте почала розсилати запрошення президентам різних країн на інавгурацію Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. Одне з офіційних запрошень надійшло Путіну.
У березні 2023 року у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.
Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС.
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