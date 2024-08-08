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АНАЛІТИКА

Україна та Маврикій працюватимуть над угодами про захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування

 

Україна та Маврикій домовилися розпочати роботу над двосторонніми угодами щодо захисту інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соцмережі Х, передає Укрінформ.

Глава української дипломатії поінформував, що сьогодні в Порт-Луїсі його прийняв прем'єр-міністр Маврикію Правінд Кумар Джагнот. Кулеба також привернув увагу до того, що це перший візит міністра закордонних справ України до Республіки Маврикій.

Він відзначив, що обидві країни високо цінують такі основоположні принципи Статуту ООН, як суверенітет і територіальна цілісність, і подякував Маврикію за принципову позицію на підтримку України у протидії російській агресії, а також за приєднання до комюніке Саміту миру.

«Ми обговорили, як наші дві країни можуть посилити співпрацю в таких сферах, як політичний діалог, торгівля та інвестиції, українсько-африканські відносини. Враховуючи високорозвинену економіку та бізнес-середовище Маврикію, ми вітаємо його сильний інтерес до участі у відновленні України. У цьому контексті ми домовилися розпочати роботу над двосторонніми угодами щодо захисту інвестицій та уникнення подвійного оподаткування», - зазначив очільник МЗС.
 

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