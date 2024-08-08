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АНАЛІТИКА

У ЄС прокоментували події в Курській області: Україна має право захищатись

 

Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано на тлі подій у Курській області Росії заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й удари по російській території.

Про це він сказав у коментарі "Суспільному", повідомляє "Європейська правда".

За словами Стано, згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, зокрема завдаючи ударів по агресору на його території".

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету і територіальної цілісності", - додав речник Єврокомісії.

У вівторок, 6 серпня, росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області.

У середу російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили в прикордонній зоні. А правитель Росії Владімір Путін назвав ситуацію "провокацією".

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.

У США заявили, що хочуть зв'язатись із Києвом для уточнення інформації про події в Курській області.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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