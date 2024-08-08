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Болгарія схвалила участь у місії НАТО з навчання українських військових
22:26 07.08.2024 |
Рада міністрів (уряд) Болгарії на засіданні в середу, 7 серпня, дозволила участь військовослужбовців болгарських Збройних сил в операції НАТО з підготовки та надання допомоги Україні в галузі безпеки (NSATU).
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба болгарського уряду.
Своїм рішенням уряд Болгарії дав дозвіл на участь болгарських військових в ініціативі Альянсу, під егідою якої відбуватиметься навчання українських військовослужбовців.
"Ухваленням цього рішення наша країна чітко засвідчує свою відданість підтримці України, відстоюванню євроатлантичних цінностей та підтверджує солідарність з Альянсом у спільних зусиллях з підтримки міжнародного миру та безпеки", - підкреслили там.
Болгарський уряд додав, що з огляду на близькість війни в Україні до кордонів Болгарії та важливість цього конфлікту для безпеки Європи "внесок нашої країни до NSATU відповідає зусиллям інших держав-членів Альянсу".
Наразі не зрозуміло, скільки саме болгарських військовослужбовців будуть залучені в операцію НАТО. Раніше Болгарія відрядила 50 військових для Місії ЄС із підтримки України EUMAM, яка теж займалась підготовкою українських сил.
Як відомо, саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня погодив створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).
Також він ухвалив рішення про збільшення присутності НАТО в Україні, зокрема призначення спеціального представника в Києві.
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