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Заступник глави ОП Жовква й новий посол Індії обговорили співпрацю та підготовку до другого Саміту миру
15:57 07.08.2024 |
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із новопризначеним послом Республіки Індія в Україні Раві Шанкаром і привітав його з початком дипломатичної місії, повідомляється на сайті глави Української держави в середу.
"Під час зустрічі обговорили реалізацію Формули миру та підготовку до другого саміту. Сторони приділили окрему увагу питанням двосторонньої співпраці, зокрема в гуманітарній та економічній сферах, а також у галузях освіти й культури", - йдеться в повідомленні.
Заступник глави Офісу президента подякував послу за участь Індії в першому Саміті миру. Жовква і Шанкар також скоординували графік подальших контактів на найвищому рівні.
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