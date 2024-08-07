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АНАЛІТИКА

Заступник глави ОП Жовква й новий посол Індії обговорили співпрацю та підготовку до другого Саміту миру

Заступник глави ОП Жовква й новий посол Індії обговорили співпрацю та підготовку до другого Саміту миру

 

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із новопризначеним послом Республіки Індія в Україні Раві Шанкаром і привітав його з початком дипломатичної місії, повідомляється на сайті глави Української держави в середу.

"Під час зустрічі обговорили реалізацію Формули миру та підготовку до другого саміту. Сторони приділили окрему увагу питанням двосторонньої співпраці, зокрема в гуманітарній та економічній сферах, а також у галузях освіти й культури", - йдеться в повідомленні.

Заступник глави Офісу президента подякував послу за участь Індії в першому Саміті миру. Жовква і Шанкар також скоординували графік подальших контактів на найвищому рівні.


Заступник глави ОП Жовква й новий посол Індії обговорили співпрацю та підготовку до другого Саміту миру
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Індія
 

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