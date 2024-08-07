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Кандидат Трампа у віцепрезиденти каже про потребу просувати «прийнятний мир» для України
10:55 07.08.2024 |
Напарник Дональда Трампа у президентських перегонах, кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс, коментуючи розв'язану РФ війну проти України, заявив про необхідність "принести мир" у цей регіон.
Заяву Венса, зроблену під час передвиборчого заходу у Філадельфії, наводить "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".
За словами Венса, "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".
Він також сказав, посилаючись на неназвані дані, що "українцям не вистачає військових, які можуть воювати", а також повторив тезу Дональда Трампа, що Росія б ніколи не вторглась в Україну, якби той був президентом.
"І якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Владімір Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз - серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Владімір Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Владіміром Путіним та просувати прийнятний мир", - заявив Венс.
Минулого місяця Трамп обрав Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, своїм кандидатом у віцепрезиденти. Ветеран морської піхоти, Джей Ді Венс раніше висловлювався категорично проти будь-якої допомоги Україні, вважаючи, що вона затягує війну, яку Київ не може виграти.
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