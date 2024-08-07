Кандидат Трампа у віцепрезиденти каже про потребу просувати «прийнятний мир» для України

Напарник Дональда Трампа у президентських перегонах, кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс, коментуючи розв'язану РФ війну проти України, заявив про необхідність "принести мир" у цей регіон.

Заяву Венса, зроблену під час передвиборчого заходу у Філадельфії, наводить "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".

За словами Венса, "потрібно вірити у мир і потрібно принести мир в цей регіон світу".

Він також сказав, посилаючись на неназвані дані, що "українцям не вистачає військових, які можуть воювати", а також повторив тезу Дональда Трампа, що Росія б ніколи не вторглась в Україну, якби той був президентом.

"І якщо ви хочете принести мир в цей регіон, вам потрібен перемовник, якого Владімір Путін поважає. Чи тут хтось такий є? Очевидно, ми зараз - серед упередженої публіки, але чи хтось тут вважає, що Владімір Путін поважає Камалу Гарріс? Вона всіх вас боїться. І вона точно не зможе сісти в аудиторії з Владіміром Путіним та просувати прийнятний мир", - заявив Венс.

Минулого місяця Трамп обрав Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, своїм кандидатом у віцепрезиденти. Ветеран морської піхоти, Джей Ді Венс раніше висловлювався категорично проти будь-якої допомоги Україні, вважаючи, що вона затягує війну, яку Київ не може виграти.