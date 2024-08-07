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Нігер слідом за Малі оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною через заяву ГУР
09:03 07.08.2024 |
Нігер оголосив у вівторок, що "негайно" розриває дипломатичні відносини з Україною, звинувативши Київ у "підтримці терористичних груп" після нападу повстанців-туарегів на колону російської Групи Вагнера у Малі. Уряд Малі вважає Україну причетною до нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.
Нігер, де владу захопила військова хунта, яка налагоджує зв'язки з Росією, також оголосив про "направлення до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою ухвалення рішення щодо української агресії".
Напад на колону Вагнера у Малі і "причетність" України
25-26 липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD розбили колону бойовиків Групи Вагнера в Малі. Було вбито й поранено близько 20 вагнерівців, а ті, які вижили в бою, потрапили в полон.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що "монополія у сфері бандитської, піратської діяльності російських ПВК у світі добігає кінця".
Також він сказав, що "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців", повідомило Суспільне.
Розрив дипвідносин Малі з Україною
З висловлювань Юсова влада Малі зробили висновок про причетність України до нападу. Воєнна хунта Малі вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною.
Британське видання The Times написало, що керівник ГУР Кирило Буданов з 2023 року планував напад на бойовиків "Вагнера" у Малі, допомагаючи повстанцям-туарегам.
В МЗС України назвали рішення Малі про розрив дипвідносин "недалекоглядним та поспішним". "Україна як жертва неспровокованої повномасштабної збройної агресії з боку РФ усіляко намагається за підтримки світової спільноти відновити справедливість та повагу до міжнародного права, покликаного захистити усі країни світу, зокрема африканські, від посягань на їхні суверенітет, незалежність та територіальну цілісність", - йдеться у заяві МЗС.
6 серпня Сполучені Штати завершили вивід своїх військ із Нігеру через захоплення у країні влади військовою хунтою, яка налагоджує партнерство з Росією.
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