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МЗС України та Замбії підписали меморандум про політичні консультації - Кулеба

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав із замбійським колегою Муламбо Хаімбе меморандум про взаєморозуміння між міністерствами закордонних справ щодо політичних консультацій.

"Сьогодні в Лусаці ми з моїм замбійським колегою Муламбо Хаімбе провели детальні переговори. Обговорили шляхи розвитку двосторонніх відносин між Україною та Замбією, а також нашу співпрацю в міжнародних організаціях. Ми також підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами закордонних справ щодо політичних консультацій, який структурує наш довгостроковий діалог", - написав Кулеба в соцмережі Х.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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