Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський про мільйон дронів цього року: буде законтрактовано більше

23:33 06.08.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, і ця цифра зростатиме.

Про це він повідомив під час свого звернення.

Зеленський зазначив, що заслухав доповіді представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства цифрової трансформації, які інформували про стан виробництва та фінансування безпілотників.

"На цей рік уже законтрактовано нашими виробниками мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усі деталі не розголошуємо, але спроможності виробляти дрони стають більше", - підкреслив президент.

Окрім цього, на Ставці було ухвалено рішення щодо збільшення фінансування ракетної програми України.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0381
  0,1585
 0,38
EUR
 1
 44,7931
  0,3543
 0,78

Курс обміну валют на вчора, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8377  0,10 0,26 41,4531  0,09 0,23
EUR 44,6865  0,11 0,25 45,4854  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0600  0,13 0,32 41,0950  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес