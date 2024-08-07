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Зеленський про мільйон дронів цього року: буде законтрактовано більше
23:33 06.08.2024 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, і ця цифра зростатиме.
Про це він повідомив під час свого звернення.
Зеленський зазначив, що заслухав доповіді представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства цифрової трансформації, які інформували про стан виробництва та фінансування безпілотників.
"На цей рік уже законтрактовано нашими виробниками мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усі деталі не розголошуємо, але спроможності виробляти дрони стають більше", - підкреслив президент.
Окрім цього, на Ставці було ухвалено рішення щодо збільшення фінансування ракетної програми України.
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