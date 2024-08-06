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АНАЛІТИКА

Князєв і Тандир більше не судді. Вища рада правосуддя звільнила обох

13:53 06.08.2024 |

Політика

 

6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення про звільнення двох суддів. Серед звільнених - Олексій Тандир, суддя Макарівського районного суду Київської області, та Всеволод Князєв, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вищої ради правосуддя.

Рішення про звільнення Олексія Тандира було ухвалене через порушення норм Конституції та законодавства України. Аналогічні підстави стали причиною звільнення Всеволода Князєва з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

Справа судді Тандира

У ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка біля блокпоста у Києві. Військовий загинув на місці від отриманих травм.

Слідство встановило, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому було оголошено підозру, а згодом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У серпні 2023 року досудове розслідування було завершене. Справа наразі перебуває на розгляді суду, а Олексій Тандир залишається у СІЗО.

Справа Князєва

У травні 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва було викрито в отриманні хабаря розміром 2,7 млн доларів. Хабар був пов'язаний зі справою бізнесмена Костянтина Жеваго щодо Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Князєва позбавили повноважень та відсторонили від здійснення правосуддя.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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