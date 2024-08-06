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АНАЛІТИКА

Після F-16: оборонний комітет ЄП просить ФРН дати ЗСУ ракети

 

Голова комітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони, німецька політикиня Вільної демократичної партії Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) закликала уряди Німеччини, а також інших держав Європейського Союзу вжити подальших заходів для підвищення ефективності американських винищувачів F-16, щойно доставлених в Україну.

"Це важливий сигнал та ефективна підтримка, що F-16 нарешті постачаються", - сказала вона в коментарі німецькому виданню Rheinische Post, опублікованому ввечері в понеділок, 5 серпня.

"Всі держави, не тільки Німеччина, повинні зробити все, що в їхніх силах, щоб захистити Україну й дати їй можливість продовжувати захищати себе. Це також включає в себе підрозділи протиповітряної оборони і, незалежно від того, чи хоче про це чути канцелярія (Олафа Шольца. - Ред.), чи ні, крилаті ракети Taurus", - зазначила європарламентарка, яка ще на посаді голови оборонного комітету німецького Бундестагу неодноразово закликала уряд ФРН до надання "Таурусів" Збройним силам України.

У Шольца пропонують AMRAAM замість Taurus

Шольц досі відкидав постачання ЗСУ цих ракет, щоб Німеччина не була "втягнута у війну". Taurus мають великий радіус дії, що може дозволити Україні здійснювати атаки вглиб території Росії.

Соратник Шольца по Соціал-демократичній партії, відповідальний в Бундестазі за питання оборонного бюджету, Андреас Шварц (Andreas Schwarz), запропонував натомість поставити Україні ракети AMRAAM.

У розмові з Rheinische Post він зазначив, що боєприпаси є центральним питанням для озброєння винищувачів F-16, а Німеччина має ракети типу Sidewinder, Iris-T і AMRAAM. За його словами, останні "все одно мають бути зняті з озброєння Бундесверу наступного року".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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