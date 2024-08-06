США намагаються конфіскувати у Лазаренка $200 мільйонів для України

Міністерство юстиції США через процедуру цивільної конфіскації у тривалому судовому процесі намагається конфіскувати понад $200 млн у експрем'єр-міністра України Павла Лазаренка на користь України.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки повідомила керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів відомства Мері Батлер.

"Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді пан Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед. Може йтись про понад $200 млн. Це багато грошей і багато чутливих питань", - говорить Батлер.

Лазаренка затримали у США у лютому 1999 року, коли він втік з України. У той час його також розшукувала Швейцарія. Він отримав остаточний вердикт суду у Сполучених Штатах у 2009 році. Тоді його визнали винним у відмиванні $22,85 млн і призначили у формі покарання близько 8 років тюрми. На волю він вийшов у 2012 році.

Паралельно у Швейцарії він отримав 1,5 року ув'язнення умовно, а також, як і у випадку з вироком американського суду - конфіскацію грошей і штрафи. Із викрадених Лазаренком грошей Україна отримала $6,5 млн від Швейцарії.

Справа, про яку говорить Батлер стосується зусиль Міністерства юстиції щодо конфіскації понад $200 млн Лазаренка, арештованих у різних країнах. Судові процеси стосовно цих грошей тривають вже близько 20 років.

Як повідомлялося, США можуть конфіскувати активи підсанкційних російських олігархів на $700 мільйонів.