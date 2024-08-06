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Держдеп пояснив, чи змінилася позиція США щодо ударів по РФ після отримання Україною F-16
08:40 06.08.2024 |
Вашингтон прийматиме рішення на використання наданої Україні американської зброї та встановлених обмежень на удари по території РФ залежно від ситуації на полі бою.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Відповідаючи на запитання журналіста щодо встановлених Штатами "табу" на удари ЗСУ по території країни-агресора, американський чиновник підтвердив, що позиція влади США лишилася тією самою, зокрема після отримання Україною першої партії винищувачів F-16 від західних партнерів.
Говорячи про ймовірність розширення дозволів для української армії на завдання ударів по воєнних об'єктах углибині Росії, Міллер зазначив, що його відповідь "не змінилася".
"Ми продовжуємо дивитись на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби", - сказав представник Держдепу.
Він додав, що цей процес "відбувається із самого початку і по сьогодні".
"Таким чином ми приймаємо відповідні рішення щодо зброї, яку ми надаємо Україні, а також стосовно обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї", - заявив Міллер.
Разом з тим речник Держдепу не дав чіткої відповіді на питання щодо розширення можливостей західних партнерів і членів Північноатлантичного альянсу на збиття російських ракет, які агресор запускає для ударів по Україні.
Він зауважив, що таке рішення "мають прийняти члени НАТО колективно".
Удари України по території Росії
Нагадаємо, раніше Штати вже дозволили Україні використовувати надане озброєння для завдання ударів по території РФ, але тільки в рамках прикордоння. А на атаки углиб Росії Вашингтон наразі не відмовляється від встановленого "табу".
Додамо, за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), США дозволили Україні бити на території РФ лише по тих підрозділах та об'єктах, які готуються завдати удару по Україні чи позиціям ЗСУ, або вже атакують їх.
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