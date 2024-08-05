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Новим координатором системи ООН в Україні стане Матіас Шмале
16:34 05.08.2024 |
Заступниця міністра закордонних справ України Ірина Боровець провела в понеділок зустріч із координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун з нагоди завершення її місії, а також із Матіасом Шмале, який стане наступним координатором системи ООН у країні.
Як повідомляє пресслужба МЗС України, Боровець відзначила особисті зусилля Браун у гуманітарному реагуванні на наслідки російської агресії, просуванні відновлення при забезпеченні тісної координації між командою ООН та урядом України, а також співпраці з представниками місцевих органів влади, громадами, неурядовими організаціями та волонтерськими ініціативами.
У МЗС укотре привернули увагу представників ООН в Україні до наслідків російських атак проти цивільного населення та інфраструктури, що призводить до численних жертв і руйнування соціальних та енергетичних об'єктів.
"Українська сторона цінує взаємодію з Офісом ООН в Україні та має намір продовжити продуктивну співпрацю з ООН в Україні за лідерства Матіаса Шмале", - ідеться в повідомленні.
Представники ООН підтвердили готовність продовжувати подальшу допомогу українцям, які постраждали від російської агресії, особливо в регіонах із найскладнішою ситуацією.
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