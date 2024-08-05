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АНАЛІТИКА

Кулеба запевнив президента Малаві, що Україна допоможе країні в рамках програми Grain from Ukraine

 

Президент Республіки Малаві Лазарус Чаквера прийняв у понеділок міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, який повідомив, що Україна вирішила допомогти Малаві в рамках програми Grain from Ukraine.

"На продовження діалогу між українським і малавійським лідерами я мав честь бути прийнятим президентом Лазарусом Чакверою в Лілонгве. Ми цінуємо тверду й послідовну позицію Малаві щодо російської агресії проти України, а також її підтримку комюніке Саміту миру", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Міністр наголосив, що "Україна не лише вдячна, а й хоче бути корисною" й усвідомлює серйозний вплив зміни клімату на продовольчу безпеку Малаві.

"За дорученням президента Зеленського я повідомив, що Україна вирішила допомогти Малаві в рамках нашої програми Grain from Ukraine. Ми також обговорили потенціал взаємовигідної співпраці в сільському господарстві, фармацевтиці, диджиталізації та інших сферах", - повідомив Кулеба.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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